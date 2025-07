La Cesana-Sestriere ai blocchi di partenza il 13 luglio

L’estate 2025 accende ancora una volta i riflettori su uno degli eventi più attesi dell’automobilismo storico europeo: la Cesana-Sestriere, giunta alla sua 43ª edizione e in programma sabato 12 e domenica 13 luglio . La celebre gara di velocità in salita, promossa dall’Automobile Club Torino, è il terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche (CIVSA) ed è inserita anche nel calendario del Campionato Europeo FIA Historic Hillclimb Championship.

Come sempre, la Città metropolitana di Torino patrocina e supporta gli organizzatori dell’evento, garantendo le migliori condizioni di sicurezza lungo i 10,4 chilometri della Strada Provinciale 23 del Sestriere teatro della sfida tra i piloti specialisti delle corse in salita. Anche quest’anno è stato controllato con molta attenzione lo stato della pavimentazione stradale e delle protezioni laterali. Grazie agli interventi effettuati negli ultimi anni, la Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana è dovuta intervenire nei pochi punti in cui era necessario assicurare la tenuta delle protezioni e il perfetto stato del tappeto di usura del manto stradale. Sono tuttavia ancora in corso alcuni interventi di migliorìa delle barriere stradali e la sistemazione della pavimentazione stradale in tre zone che richiedevano risagomature di dettaglio. Gli interventi saranno conclusi entro mercoledì 9 luglio.

Lo spettacolo automobilistico sarà quindi nuovamente assicurato sulle curve veloci, sui brevi rettilinei e sui tornanti del tratto della Provinciale 23 che collega Cesana Torinese a Sestriere, offrendo una cornice ambientale e viaria in cui tradizione e tecnica si incontrano.

Sin dalla sua prima edizione, organizzata nel 1961 per celebrare il Centenario dell’Unità d’Italia e l’Esposizione Mondiale Italia ‘61, la manifestazione è diventata un riferimento per appassionati e piloti di tutta Europa. In pista, come da tradizione, scenderanno autentiche leggende dell’automobilismo: monoposto, prototipi sportivi, gran turismo e vetture turismo di diverse epoche, guidate da alcuni tra i migliori interpreti della disciplina, italiani e stranieri. Ma non ci saranno solo auto d’epoca: anche quest’anno le vetture moderne avranno un ruolo di rilievo, contribuendo con la loro presenza all’energia e al fascino dell’evento. Proprio per sottolineare l’importanza della componente contemporanea, l’Automobile Club Torino ha annunciato l’istituzione di premi speciali dedicati alla categoria Auto Moderne. Oltre al podio assoluto, verranno premiati i primi tre classificati di ogni Gruppo e i primi tre di ciascuna Classe, riconoscendo il valore sportivo e tecnico di tutti i partecipanti. Le verifiche sportive sono in programma in piazza Giovanni Agnelli a Sestriere venerdì 11 luglio dalle 13,30 alle 19 e sabato 12 dalle 8 alle 9 . Le verifiche tecniche verranno effettuate a Cesana venerdì 11 dalle 14 alle 19,30 e sabato 12 dalle 8 alle 10 . Le prove ufficiali scatteranno da Cesana alle 13 di sabato 12 , mentre la gara inizierà domenica 13 alle 11 , con le premiazioni in piazza Agnelli alle 14,30.

Come ogni anno, in parallelo alla gara si svolgerà anche la Cesana-Sestriere Experience, giunta alla sua 13ª edizione, un concorso di eleganza dinamico, con automobili da collezione di alto livello e dalla storia particolare. Come di consueto, si svolgeranno due parate sui tornanti della cronoscalata, una il sabato mattina alle 10,30 e l'altra la domenica mattina alle 9,30 . Saranno 16 le categorie da premiare e per ognuna vincerà l'esemplare che la giuria considererà il più adatto.

La sinergia tra passato e presente consente di confrontare in diretta l’evoluzione tecnica e stilistica dell’automobile da corsa, mettendo in evidenza i progressi nell’ambito di aerodinamica, meccanica, materiali e progettazione. Un’occasione unica per il pubblico, che potrà vivere una doppia emozione: da un lato il fascino intramontabile delle storiche, dall’altro l’innovazione e la potenza delle vetture moderne. L’evento si svolge con il supporto istituzionale dei Comuni di Cesana Torinese e Sestriere, confermandosi un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di motori, velocità e montagna. L’appuntamento è sulle strade della leggendaria Cesana-Sestriere, dove la storia continua a correre.

Tutti i dettagli della manifestazione sono consultabili nel sito Internet www.cesanasestriere.com