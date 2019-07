In arrivo a Torino l’assemblea plenaria di Volt, il primo partito paneuropeo

Grandi lavori e clima costruttivo aspettano oltre 200 dei 3000 volontari attivi in Italia di Volt, sezione di Volt Europa, e animeranno l'assemblea di Torino. Si parla di sfide elettorali su tutto il territorio italiano dalle comunali ed iniziare a prepararci a correre per le nazionali, ma non solo. Si parlerà soprattutto di attivismo; caratteristica che contraddistingue il nostro partito sin dalla sua nascita nel 2016.

L'assemblea plenaria, ospitata da Toolbox, aprirà sabato 13 luglio mattina alle 9.00 per tesserati e simpatizzanti. Includerà sessioni interattive di lavoro sulle politiche e campagne che Volt porterà avanti nei prossimi mesi a livello locale e nazionale su tematiche quali ambiente, sostenibilità e giovani. Domenica 14 luglio, dopo la chiusura dei lavori, vedrà i volontari di Volt protagonisti in Via Garibaldi dalle ore 16.00, durante la raccolta firme per l’iniziativa di Figlicostituenti, per introdurre nella nostra Costituzione le garanzie per il conseguimento di sviluppo sostenibile ed equità fra generazioni riconosciuti. In occasione dell’Assemblea Plenaria di Torino, la presidentessa di Volt Italia, Federica Vinci, terrà una conferenza stampa Sabato 13 luglio, alle ore 11.00, presso la sede dei lavori (Toolbox - Via Agostino da Montefeltro 2) per lanciare a Torino la campagnai Figli Costituenti e per illustrare i prossimi impegni del partito.