Cade sul sentiero del ritorno dopo una gita in quota: trauma cranico per un 68enne di Grugliasco [FOTO e VIDEO]

La squadra dei volontari della Stazione di Ivrea della XII Delegazione Canavesana del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è intervenuta, e trasportata in quota ed all'individuazione dei tre escursionisti è stata calata, insieme con il medico di bordo, per prestare le prime cure all'infortunato.

Lo sfortunato escursionista dopo essere stato stabilizzato e posto sulla barella, insieme con il sanitario è stato verricellato a bordo dell'elicottero e di qui portato direttamente all'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La squadra di terra è rientrata alla base con i propri mezzi.



Ma sempre nella giornata di oggi, in particolare nel pomeriggio, si sono resi necessari altri 3 interventi di carattere sanitario in Val Soana. Una donna con sospetta frattura a un arto inferiore è stata recuperata al Pian dell'Azaria da un mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e consegnata ai famigliari a Campiglia Soana che hanno proceduto autonomamente verso l'ospedale. Contemporaneamente una minorenne ospite delle colonie estive di Pianetto ha perso i sensi ed è stata monitorata dal personale in costante contatto con la Centrale Operativa 118 fino al sopraggiungere dell'autoambulanza. Infine, in serata una donna con una crisi epilettica è stata soccorsa dalle squadre a terra in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza dell'emergenza sanitaria.



In mattinata, infine, pochi metri sotto la cima del Monviso, un alpinista originario di Torino ha accusato un malore. È intervenuta l’eliambulanza dell'emergenza sanitaria, che, dopo il recupero dell’uomo, lo ha trasportato al Dipartimento di emergenza ed accettazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano.