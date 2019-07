L'estate degli anziani in Circoscrizione 4: dal centro commerciale alla Tesoriera

Non solo centri commerciali come rimedio alle temperature di queste settimane per gli anziani della Circoscrizione 4: sebbene l'equazione resista molto bene al passare del tempo, molti sono quelli che scelgono le alternative, come i centri d'incontro o i parchi.



Sulle panchine interne del Parco Commerciale Dora, Ida, Lina e Malvina trascorrono le ore di questi interminabili pomeriggi estivi: “Prendiamo - scherzano – il fresco, alle 18 timbriamo il cartellino e ce ne andiamo. A parte le battute, ne approfittiamo anche per fare un po' di spesa se serve”. Stessa idea anche per Anna e Marianna, sedute sulla sponda opposta: “Oltre a stare al fresco – ammettono – e guardare la sfilata di chi passa, facciamo meno consumi con tv, ventilatore e luci spente”.

Il Centro d'Incontro di Piazza Umbria dista solo poche decine di metri ma anche qui è possibile trovare decine di anziani, stavolta tutti uomini, concentratissimi nel giocare a carte: “Le nostre mogli ci sbattono fuori casa ma qui si sta da signori” dice uno; “funzionasse almeno il distributore automatico” aggiunge un altro. Altri punti di ritrovo privilegiati sono i parchi come la Pellerina o la Tesoriera, ideali per trovare un po' di pace stando all'aria aperta. L'ultimo, in particolare, grazie alle attività e ai concerti gratuiti dell'Evergreen Fest di Tedacà offre a tutti spunti interessanti.