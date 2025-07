I centri estivi a Collegno non si fermano neppure il mese di agosto

I centri estivi a Collegno non si fermano neanche ad agosto. “Un impegno che avevamo preso con i tanti genitori che lavorano anche in questo mese dell’anno - spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Ringrazio gli uffici, le educatrici e gli adulatori presenti perché continuano con un servizio di alto livello educativo e ricreativo anche ad agosto”.

Saranno attive le seguenti sedi: la Scuola dell’Infanzia Mamma Pajetta con la Cooperativa Sociale 3e60 e la Scuola Primaria Moglia con l’ASD SpaziOmnibus. “Siamo convinti che i centri estivi siano un valido supporto alle famiglie con la chiusura delle scuole, rendendo la vita quotidiana familiare più agevole e sapendo che i propri figli stanno trascorrendo del tempo di qualità in amicizia. Continueremo a lavorare per garantire a tutte le famiglie il supporto di cui hanno bisogno. Invitiamo intanto a iscriversi all'apertura dei centri estivi di agosto entro il termine indicato" aggiunge l’Assessora alle Politiche Educative Silvia Ala.

Le famiglie interessate possono infatti compilare il modulo Google disponibile sul sito della Città di Collegno entro e non oltre il 13 luglio alle ore 23.59; contestualmente, sarà necessario formalizzare anche l’iscrizione direttamente presso i gestori del servizio. Ogni sede sarà operativa solo al raggiungimento di almeno 10 iscrizioni. La prima e l'ultima settimana di Agosto oltre che la prima settimana di Settembre hanno già raggiunto il numero minimo per l'attivazione del servizio, mentre per l'attivazione delle due settimane centrali di Agosto mancano ancora pochissimi posti per permetterne l'attivazione.

Sarà possibile usufruire dei voucher comunali anche per questo periodo, a eccezione delle famiglie che hanno già beneficiato del contributo dei 5 turni riconosciuti come da disposizioni della Giunta Comunale, previa richiesta su apposita procedura e-civis che verrà aperta nella prima settimana di settembre.