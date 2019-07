Insediate le commissioni del Consiglio regionale

Con una serie di riunioni in mattinata, il Consiglio regionale ha eletto i presidenti e i vicepresidenti delle sei Commissioni permanenti, nonché delle Giunte per il regolamento e le elezioni. I componenti delle Commissioni erano stati nominati dal Presidente del Consiglio Stefano Allasia, su proposta dei presidenti dei Gruppi consiliari.

La prima Commissione (Bilancio) sarà quindi presieduta da Carlo Riva Vercellotti (Fi), mentre vicepresidenti saranno Sean Sacco (M5S) e Sara Zambaia (Lega).

La seconda Commissione (Urbanistica), poi, ha come presidente Mauro Fava (Lega) e vice, rispettivamente Ivano Martinetti (M5S) e Paolo Ruzzola (Fi).

In terza Commissione (Economia) è stato eletto presidente Claudio Leone (Lega) e vicepresidenti Paolo Bongioanni (Fdi) e Raffaele Gallo (Pd).

Alla quarta Commissione (Sanità), il presidente eletto è Alessandro Stecco (Lega), i vice Andrea Cane (Lega) e Domenico Rossi (Pd).

La quinta Commissione (Ambiente), sarà presieduta per questa 11ma legislatura da Angelo Dago (Lega), vicepresidenti Alberto Avetta (Pd) e Matteo Gagliasso (Lega).

Infine la sesta Commmissione (Cultura e Turismo) ha come presidente Paolo Bongioanni (Fdi) e i suoi vice sono Alessandria Biletta (Fi) e Daniele Valle (Pd).

La Giunta per il regolamento è presieduta da Stefano Allasia in qualità di presidente del Consiglio. Sono invece stati eletti vicepresidenti Valter Marin (Lega) e Diego Sarno (Pd).

Come presidente della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità è stato eletto Maurizio Marello (Pd), vicepresidenti Andrea Cerutti (Lega) e Francesca Frediani (M5S).

Nei prossimi giorni le Commissioni inizieranno la loro attività esaminando disegni e progetti di legge, esprimendo pareri, ascoltando e discutendo le comunicazioni della Giunta regionale ed esercitando le funzioni di controllo.

“Le Vicepresidenze delle Commissioni consiliari sono espressione delle minoranze – ha spiegato il Presidente del Gruppo consiliare del Partito Democratico Domenico Ravetti – e il nostro Gruppo ha indicato in III Commissione Raffaele Gallo, in IV Commissione Domenico Rossi, in V Commissione Alberto Avetta, in VI Commissione Daniele Valle. Alla Vicepresidenza della Giunta per il Regolamento è stato designato Diego Sarno, mentre la Presidenza della Giunta per le elezioni, che spetta all’opposizione, è stata assegnata a Maurizio Marello”.

“Desidero augurare buon lavoro a tutti i colleghi - ha proseguito Ravetti – Sono certo della loro preparazione e del loro impegno. Il lavoro che si svolge all’interno delle Commissioni è molto importante, richiede un’attenta analisi dei provvedimenti e la formulazione di emendamenti migliorativi e di proposte utili. Vigileremo sugli atti della Giunta e della maggioranza e cercheremo di incidere con la nostra attività”.

“Il Gruppo del Partito Democratico – ha concluso Domenico Ravetti – ha indicato anche i portavoce in Commissione, i Consiglieri ai quali sarà affidata l’espressione delle nostre posizioni: Maurizio Marello in I Commissione, Alberto Avetta in II, Daniele Valle in III, Raffaele Gallo in IV, Domenico Rossi in V e Diego Sarno in VI”.

"Oggi, in occasione dell'insediamento delle Commissioni regionali permanenti, abbiamo assistito ad una manovra sconcertante messa in campo dalla maggioranza", sottolinea il gruppo regionale del M5S: il doppio incarico affidato a Bongioanni (Fdi) come presidente della Commissione Cultura e vicepresidente della Commissione Lavoro".

"Una scelta che non ci sembra mirata a garantire l'interesse dei cittadini. Appare piuttosto come un modo poco elegante, da prima repubblica, per far quadrare i conti interni alla maggioranza. Allo stesso modo condanniamo la scarsa rappresentanza femminile ai vertici delle Commissioni regionali e nella Giunta".