Il capogruppo del PD in Circoscrizione 1 lascia per motivi di lavoro: "È stato un onore"

Il capogruppo del PD in Circoscrizione 1 lascia il suo incarico da Consigliere per impegni lavorativi. Pietro Falletto lo ha annunciato durante l'ultima seduta del Consiglio e in settimana formalizzerà le dimissioni, dopo le quali sarà possibile capire chi sarà il sostituto nella lista del PD.

L'addio per motivi di lavoro

Falletto, 24 anni, ha infatti terminato gli studi in ingegneria meccanica e si presta a iniziare la carriera lavorativa in quell'ambito. Farà il pendolare da Torino e per questo, con serietà, ha deciso di lasciare spazio a chi potrà svolgere il ruolo di consigliere con più dedizione.

"È stato un onore rappresentare questa istituzione - ha dichiarato - e svolgere il ruolo di consigliere e capogruppo. Spero di aver dato il mio contributo nell'amministrazione della cosa pubblica di questa città".

Eletto ad appena 20 anni

Falletto aveva appena 20 anni al momento della sua elezione, quando con 163 preferenze si era posizionato terzo nella lista del PD - la più votata col 24,5% - in Circoscrizione 1, a sostegno della presidente Cristina Savio.

Si era candidato dalle fila dei Giovani Democratici, la giovanile del PD, mostrando una passione per la politica con radici lontane. Radici che comunque non intende recidere, nonostante la pausa annunciata: "La politica è una passione che non mi abbandonerà mai".