Cannabis light: a Milano puoi riceverla direttamente a casa!

Il mercato della cannabis legale ha portato parallelamente alla nascita di diversi servizi collegati a questo settore, oltre che a una varietà sempre più ampia di prodotti. Per soddisfare le esigenze dei consumatori e per venire incontro alle loro necessità, i rivenditori online di tutta Italia stanno proponendo soluzioni sempre più diversificate e vantaggiose. A Milano per esempio, si è pensato di offrire la possibilità di effettuare ordini e di ricevere la marijuana a domicilio in circa mezz’ora.



LegalDelivery è il servizio nato per effettuare consegne a casa dei clienti e per garantire loro della cannabis light di ottima qualità e conforme alle leggi in vigore che regolano questo settore. Tutti i prodotti disponibili non superano la percentuale di THC dello 0,2%, considerato il limite massimo consentito dalla legge per la vendita al dettaglio.



La scelta di stabilire a Milano l’attività dimostra come il mercato della cannabis light sia riuscito ad affermarsi in questa città e come i prodotti a base di cannabis siano stati accolti con entusiasmo. Il servizio di consegna a casa si è inserito dunque in un ambito fertile ed è riuscito a soddisfare un bisogno che fino a poco tempo fa non era stato preso in considerazione.



Si pensa spesso che i consumatori siano solo giovani: in realtà, analizzando con attenzione i dati disponibili, si può notare come anche gli adulti abbiano risposto in maniera favorevole ed abbiano iniziato ad utilizzare questo servizio, divenendo sostenitori non solo del consumo di cannabis light, ma anche della consegna a domicilio.



LegalDelivery si è impegnata a fare un’attenta selezione dei fornitori, valutando la tipologia di prodotti venduti e la qualità degli stessi. Sullo shop online, raggiungibile alla pagina cannabis light Milano , trovano posto solo varietà di cannabis legale di qualità, requisito fondamentale per garantire ai clienti un’esperienza eccellente. Per migliorare ulteriormente l’esperienza dei consumatori viene assicurata la consegna a domicilio in 30 minuti: il prodotto acquistato sarà consegnato da un rider esperto all’indirizzo indicato in fase di ordine.



All’interno del catalogo è possibile reperire una vasta gamma di varietà di canapa, da quelle classiche – che hanno reso il settore della cannabis legale così famoso – a quelle più nuove, che gli esperti della società selezionano per i clienti. Il catalogo è in continuo aggiornamento, perché è costante la ricerca del prodotto migliore, con lo scopo ultimo di offrire il top a tutti i clienti che scelgono di affidarsi a questo servizio per la consegna di marijuana legale in tutto il territorio di Milano.



Tutto ciò che viene venduto è certificato. La certificazione ha la funzione di garantire che i livelli di THC rispettino i limiti imposti dalla legge, ma anche di mostrare al consumatore la concentrazione di altre sostanze che possono essere contenute all’interno della cannabis che si sta per acquistare.



Il servizio descritto è attivo a Milano tutti i giorni, 24 ore su 24. I rider sono pronti in ogni momento ad accogliere le richieste dei clienti e ad effettuare la consegna, impegnandosi a rispettare il tempo massimo di mezz’ora stabilito dalla società. Per qualunque difficoltà o problema, è possibile mettersi in contatto con il servizio clienti, anch’esso sempre attivo e disponibile per risolvere qualsiasi dubbio dei consumatori.



È possibile effettuare il pagamento in contanti alla consegna, oppure saldare il totale online con la propria carta di credito. La procedura di pagamento online è sicura, ogni transazione viene controllata e nei rari casi di problemi con l’ordine il servizio clienti sarà celere nel risolvere il tutto.