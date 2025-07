Saldi, Confesercenti: “A Torino avvio al rallentatore, il gran caldo scoraggia i consumatori"

Il gran caldo ha scoraggiato i consumatori e i saldi estivi sono partiti a rilento::è questa la valutazione dei commercianti interpellati da Confesercenti a poche ore dall’inizio.

Per fortuna, fra chi acquista si riscontra un buon livello di spesa: confermate le previsioni di uno scontrino medio a 140 euro, con punte superiori nei negozi del centro. Più problematica situazione nei negozi della periferia: pochi clienti e giro d’affari più basso.

Ritorno ai negozi



“La partenza – dice Micaela Caudana, presidente di Fismo-Confesercenti, l’associazione dei commercianti di abbigliamento – è stata condizionata dal tempo: chi ha potuto è andato fuori Torino per il weekend e chi è rimasto ha evidentemente poca voglia di affrontare le temperature proibitive di questi giorni. In ogni caso, siamo speranzosi: secondo le previsioni meteo, quella di domani dovrebbe essere una giornata più fresca e i clienti dovrebbero essere più invogliati a fare shopping. E abbiamo otto settimane davanti a noi. Competenza, qualità e servizio per una parte della clientela sono ancora importanti e – nonostante le promozioni ‘selvagge’ del web – il negozio di fiducia continua a essere un punto di riferimento“.

Colori e tessuti

La fiducia dei consumatori nei negozi è confermata da un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti. Una fiducia che significa anche un ruolo essenziale del commerciante nell’orientare le scelte. Nell’estate 2025 i commercianti propongono soprattutto i toni naturali – marrone, sabbia, beige, kaki – scelti dal 40,4%, il doppio rispetto ai colori pastello (22,2%); “tiene” il bianco, mentre fluo e colori accesi – con l’eccezione del rosso – restano marginali.

Per le donne è il pantalone a essere proposto dal 45,5% delle vetrine; a distanza, maxi-dress e mini-abiti; quanto ai tessuti, dominano il cotone leggero e la viscosa. Per gli uomini, il capo più proposto è la camicia in lino e poi t-shirt oversize e polo; per quanto riguarda le calzature, le sneakers sono in testa (44,9%), seguite da sandali flat; fra i giovani c’è un significativo ritorno del mocassino. Per donne e uomini, infine, si riscontra un sempre maggiore interesse verso i capi prodotti con materiali sostenibili.