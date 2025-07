Perosa Argentina compatta il mercato della domenica

La salita troppo difficile da affrontare per i cittadini più anziani e la diminuzione dei banchi degli spuntisti ha portato a una riorganizzazione del mercato di Perosa Argentina in piazza Terzo Alpini.

“Quando il mercato era molto più grande, partendo dalla piazza, si estendeva lungo tutta una parte in salita. I cittadini, sempre più anziani, non salivano più fino in punta e i commercianti nella parte alta si lamentavano per questo. Nel frattempo negli anni si sono creati dei buchi perché chi va in pensione non riesce a trovare qualcuno a cui cedere l’attività”, spiega la sindaca Nadia Brunetto.

Tutto ciò ha reso necessario un riassetto della disposizione dei banchi, che però deve rispettare il regolamento comunale e quello regionale: “Le normative prevedono che, nel caso si debba andare a riempire degli spazi in area mercatale, si indice un bando e, in base alla graduatoria stilata, il commerciante sceglie il suo posto, a seconda di parametri come l’anzianità di servizio. Ed è ciò che abbiamo fatto nei mesi scorsi”.

A partire da domani, domenica 6 luglio, i banchi saranno dunque compattati verso la piazza, in modo da garantire definitivamente una maggiore accessibilità. I 44 spazi individuati nella nuova planimetria saranno tutti occupati: “È una riorganizzazione, non uno spostamento. Questo crea anche una certa struttura nella viabilità: da ora in poi si potrà usufruire di viale Duca d’Aosta per scendere, perché la parte più alta del mercato non andrà oltre quell’incrocio”.