Innovazione tra i campi, Confagricoltura premia a Roma due imprese piemontesi

Ci sono anche due aziende piemontesi (una di Pralormo, in provincia di Torino e l'altra nell'Astigiano), tra le migliori realtà scelte in tutta Italia da Confagricoltura e premiate a Roma, a Palazzo della Valle, per la loro vocazione all'innovazione.



Dodici in tutto, le imprese che hanno meritato questo "oscar" verde, grazie alla loro capacità di utilizzare soluzioni tecnologiche e digitali in un settore troppo spesso (ed erroneamente) considerato "vecchio", in grado di fare squadra per raggiungere precisi obiettivi e al tempo stesso abbinare sostenibilità economica ed ambientale.