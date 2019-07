Appendino: "Resto No Tav. C'è amarezza, ma dobbiamo continuare tutti insieme"

"Da oggi la palla passa al Parlamento. Dal primo giorno che ho iniziato la mia campagna elettorale ho sempre ribadito che un sindaco e un'amministrazione locale non può bloccare quest'opera. La nostra azione deve andare avanti nell'ottica del nostro mandato, mentre il Parlamento prenderà le sue decisioni. È chiaro che l'amarezza c'è e molti consiglieri si sentono frustrati. D'altra parte il Movimento 5 Stelle non ha preso il 51% in Parlamento, sta facendo quello che può. Ora dobbiamo tutti comprendere qual è il nostro ruolo e rientrare nell'ambito dei nostri poteri e delle nostre facoltà". Lo ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, interrogata sulla decisione annunciata dal premier Conte di dare l'ok definitivo alla realizzazione della Torino-Lione.

"Di Maio ieri è stato molto chiaro e ripongo la mia totale fiducia in lui. Credo che nel momento in cui manca un accordo con la Francia l'unica strada sia la parlamentarizzazione", ha spiegato Appendino.

"Non sono disposta ad accettare un gruppo misto di maggioranza di sostegno al sindaco", ha poi aggiunto, pensando alle conseguenze che la scelta di Conte potrebbe avere sul Consiglio comunale di Torino, con molti grillini No Tav "scontenti" della situazione. "Tutti siamo No Tav e su questa strada dobbiamo continuare, abbiamo fatto un percorso tutti insieme", ha concluso la sindaca.