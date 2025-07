Aree protette dei Parchi Reali del Piemonte, nominati i Presidenti ed i Consigli

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato i decreti di nomina dei presidenti e dei componenti dei Consigli degli Enti di gestione delle aree protette dei Parchi reali, delle Alpi Marittime, del Monviso, del Po piemontese e dell’Ossola e del Parco paleontologico astigiano.

Nel ringraziare gli assessori ai Parchi Paolo Bongioanni e alla Tutela delle aree protette Marco Gallo per il supporto fornito, il presidente Cirio augura buon lavoro a tutti i nominati “che dovranno impegnarsi per la tutela di beni preziosi per l’ambiente del Piemonte e governarli non solamente in chiave naturalistica ma anche di turismo sostenibile”.

Il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali è ancora presieduto da Luigi Chiappero ed ha come componenti Luca Casale, Francesca Martina, Barbara Re, Carlo Vietti e Angioletta Voghera in rappresentanza delle associazioni ambientaliste, mentre il rappresentante delle associazioni agricole sarà nominato con un successivo decreto non appena da esse designato.

Il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese è presieduto da Alessio Abbinante ed ha come componenti Massimo Barbadoro, Danilo Borca, Libero Farinelli, Pierangelo Iviglia, Daniele Ronco, Alessandra Tosi, Andrea Mandarino (in rappresentanza delle associazioni ambientaliste), mentre il rappresentante delle associazioni agricole sarà nominato con un successivo decreto non appena da esse designato.

Il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime è presieduto da Armando Erbì ed ha come componente Ivo Alberti, Livio Piumatto, Piermario Giordano (designato dal Comune di Entraque), Michele Panero (designato dal Comune di Valdieri) e Bruno Gallino (in rappresentanza delle associazioni ambientaliste), mentre il rappresentante delle associazioni agricole sarà nominato con un successivo decreto non appena da esse designato.

Il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette del Monviso è presieduto da Marco Dastrù ed ha come componenti Piero Giovanni Paletto, Fabrizio Re (designato dal Comune di Crissolo), Riccardo Ambrogio (designato dal Comune di Pontechianale), Alfredo Fantone (designato dal Comune di Oncino), Sergio Beccio (in rappresentanza delle associazioni ambientaliste), mentre il rappresentante delle associazioni agricole sarà nominato con un successivo decreto non appena da esse designato.

Il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola è presieduto da Pierleonardo Zaccheo ed ha come componenti Lisanna Cuccini, Maurizio Manoni e Filippo Pirazzi, mentre il rappresentante delle associazioni agricole sarà nominato con un successivo decreto non appena da esse designato.

Il Consiglio del Parco paleontologico astigiano è presieduto da Sara Rabellino ed ha come componenti Cristiano Piergiuseppe Fornaro, Daniela Lovisolo, Pierluigi Musso, Riccardo Longo (designato dal Comune di Asti), Federico Pino (in rappresentanza delle associazioni ambientaliste), Federico Tanino (in rappresentanza delle associazioni agricole).