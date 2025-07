Targa sbagliata e multa cancellata: il caso accende il Consiglio comunale di Moncalieri

La vicenda nata per una multa per il passaggio col semaforo rosso

Quando bastano alcune centinaia di euro per scaldare gli animi in Consiglio comunale. E' successo a Moncalieri, per un debito fuori bilancio da 400 euro a causa dell'errore materiale di una notifica di contravvenzione per il passaggio con il semaforo rosso.

Botta e risposta Calligaro-Montagna

Il debito è stato approvato dalla maggioranza non senza polemiche da parte del centrodestra, che ha chiesto conto di questi errori. "Quanti cittadini pagano senza aver commesso infrazioni?”, si è domandato Arturo Calligaro della Lega. “I numeri sono infinitesimali rispetto a quelli dei verbali”, gli ha risposto il sindaco Paolo Montagna, che nell'occasione ha annunciato l’approvazione in giunta del nuovo piano occupazionale che prevede l’assunzione di altri cinque agenti della Polizia locale, "che saranno assegnati al controllo delle strade”.

L'avvocato presenta subito ricorso

Tornando al punto contestato, l'errore di trascrizione della targa è venuto alla ribalta in quanto il cittadino che si è visto recapitare la multa era un avvocato, che quindi ha subito presentato ricorso. “Aumentano i dispositivi a lettura automatica che non sgravano di lavoro la polizia municipale, ma lo aumentano - è tornato ad accusare Calligaro - Questo significa destinare più agenti per vedere i filmati e meno sulle strade”.

Vedremo se le nuove assunzioni e il rimpolpare l'organico della Polizia locale (che di recente ha ricevuto una dotazione tecnologica moderna, per svolgere al meglio controlli e servizi) eviterà in futuro il ripetersi di situazioni del genere.