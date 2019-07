Infrastrutture, Molinari (Lega): "Milioni di euro per finanziare opere in Piemonte"

“Soddisfazione per l'approvazione da parte del Cipe delle risorse da destinare ad interventi in Piemonte. Finanziamenti necessari per realizzare un consistente pacchetto di opere, grazie al quale il nostro territorio potrà fare un salto di qualità nella viabilità, nei trasporti e nella sicurezza per limitare rischi idrogeologici": così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari.

"Un’ottima notizia per la nostra regione e per la sua economia, merito di questo Governo attento e vicino alle esigenze dei territori e dei cittadini. La Lega dimostra ancora una volta di essere il movimento del fare, ben lontano dall'immobilismo e dai no della cattiva politica".

I Comuni destinatari sono: Tigliole, Pray, Piedicavallo, Caselette, Valperga, Venaria Reale, Bussoleno, Villar Pellice, Castellamonte, Settimo Vittone, Balocco.