Progetto Lagrange-Fondazione CRT: 8 borse di ricerca applicata in Data Science e Impatto Sociale

È aperto fino al 22 settembre il bando 2019 per 8 Borse di Ricerca Applicata del Progetto Lagrange-Fondazione CRT, iniziativa ideata, promossa e finanziata dalla Fondazione CRT con il coordinamento scientifico della Fondazione ISI. La nuova edizione del bando offre la possibilità di condurre progetti d'eccellenza, della durata di 12 mesi, in un terreno all'avanguardia nella ricerca come è quello dei Data Science e Impatto Sociale.

Attraverso il Progetto Lagrange, attivo dal 2011, la Fondazione CRT ha già sostenuto oltre 700 giovani ricercatori con borse di dottorato e di ricerca applicata per un investimento complessivo superiore ai 42 milioni di euro. Oltre a offrire un contributo diretto ai processi di accumulazione di conoscenza scientifica e tecnologica, il progetto ha rafforzato il ponte tra ricerca accademica e sistema delle imprese, potenziando le dinamiche dell'innovazione sul territorio del Piemonte e della Valle d'Aosta e mantenendo sempre il passo con l'avanzamento degli studi nei sistemi complessi. Da questo punto di vista, garanzia di eccellenza e qualità è il coordinamento scientifico della Fondazione ISI, istituto torinese che da oltre trent'anni è leader internazionale nella scienza della complessità e che opera all'avanguardia nei campi dei Big Data, dell'epidemiologia digitale, dell'intelligenza artificiale e del Data for Social Good.

Il bando 2019 del Progetto Lagrange-Fondazione CRT si rivolge ai possessori di laurea magistrale e ai dottori di ricerca in discipline tecnico-scientifiche che intendano svolgere attività di ricerca applicata in Data Science e Impatto Sociale (e che non risultino assegnatari di due o più borse di ricerca relative a precedenti bandi del Progetto Lagrange). I titolari della borsa devono essere residenti in Piemonte o Valle d'Aosta e le attività di ricerca saranno svolte presso la Fondazione ISI, sotto la supervisione di uno dei Research Leader dell'istituto.

Le candidature per le Borse di Ricerca Applicata del Progetto Lagrange-Fondazione CRT dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 22 settembre 2019 alla Fondazione ISI, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fondazioneisi@pec.it. Il testo integrale dei bandi, con i criteri di ammissibilità, i moduli da compilare e le regole di partecipazione, è consultabile online sul sito www.progettolagrange.it. Tra le richieste pervenute, il Comitato Tecnico del Progetto Lagrange – Fondazione CRT sceglierà i candidati a cui assegnare le borse, pubblicando l'elenco definitivo dei vincitori sul sito www.progettolagrange.it entro il 14 ottobre 2019.

Per informazioni: Fondazione ISI, via Chisola 5, 10126 Torino

Email: lagrangecrt-segreteria@isi.it