Mario Martone torna a Venezia

Mario Martone, un anno dopo Capri-Revolution, torna in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2019 con Il sindaco del rione Sanità, tratto integralmente dalla omonima commedia di Eduardo De Filippo. La produzione è di Indigo Film con Rai Cinema, in collaborazione con Elledieffe, Teatro Stabile di Torino, Teatro Nazionale e Nest. Sarà nelle sale cinematografiche soltanto il 30 settembre, l'1 e 2 ottobre.

"Sono onorato di partecipare per la seconda volta di seguito in concorso alla Mostra del Cinema. Questo film nasce da lontano, quando ho diretto a teatro Il sindaco del Rione Sanità al Nest di San Giovanni a Teduccio, una sala di cento posti ma molto agguerrita. Lavorare in seguito all'adattamento per il cinema è stato quasi un passaggio naturale", spiega Martone all'Ansa.

"Per quella che è stata un'esperienza per certi aspetti sperimentale, sono felice che anche il film possa intraprendere un percorso di distribuzione alternativo come quello della uscita evento".