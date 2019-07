Montalbano: "Appendino venga in Consiglio a parlare di Tav: non fugga dal confronto"

“Appendino non fugga dal confronto e venga in Consiglio Comunale a parlare di Tav”. A dirlo è la capogruppo di DemA Deborah Montalbano, che ieri ha presentato una richiesta di comunicazioni alla sindaca sulla Torino-Lione.

La sollecitazione dell’ex consigliera del M5S arriva a due giorni del via libera del governo all’Alta Velocità, per bocca del Premier Giuseppe Conte. Un sì all’opera, commenta Montalbano, in “pieno contrasto con la posizione espressa in varie occasioni dalla sindaca Chiara Appendino e dalla sua stessa maggioranza, anche attraverso atti istituzionali che hanno ufficializzato la contrarietà di questa Amministrazione all’opera”.

L’esponente della minoranza auspica inoltre che la prima cittadina lunedì venga in Consiglio per “comprendere come si sta interfacciando con il Governo, se stia valutando le dimissioni o se ritenga di appoggiare politicamente la posizione espressa dal Governo del cambiamento targato M5S”.

Per Montalbano ormai la “sindaca fugge da ogni confronto e fa politica spicciola e pura propaganda tramite i giornali o i social, dimenticandosi che il luogo preposto per la discussione pubblica dei grandi temi di interesse politici, dalle Olimpiadi alla Torino-Lione, è il Consiglio Comunale di Torino”. “Nello specifico caso del TAV -aggiunge -anche il Consiglio della Città metropolitana”.

“Con questa richiesta di comunicazione voglio richiamare Appendino ai suoi doveri e responsabilità” conclude la capogruppo di DemA.