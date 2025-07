Il cordoglio del Consiglio regionale per le due vittime di ieri a Torino e Bardonecchia

Nella giornata di ieri due tragici fatti hanno scosso il nostro Piemonte, in particolare Torino e la provincia, spezzando, purtroppo, due vite.

Una, Jacopo Peretti, 33 anni, deceduto nell'esplosione e nel crollo avvenuto, per cause ancora da accertare, nel condominio di via Nizza a Torino, che ha provocato anche cinque feriti, di cui due bambini. Ed una seconda, Franco Chiaffrino, 70 anni, travolto dalla furia del fango durante l’evento meteorologico eccezionale che si è abbattuto con una bomba d’acqua sul Comune di Bardonecchia in maniera tanto improvvisa, quanto incontrollabile.

"Alle famiglie coinvolte nello scoppio di Torino, ora sfollate e che hanno perso ogni cosa, e al sindaco Chiara Rossetti e a tutta la comunità di Bardonecchia, ancora una volta colpita duramente dal maltempo con ingenti danni, esprimiamo tutta la nostra più grande vicinanza", ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco.

"Ai familiari delle due vittime desideriamo porgere il sincero cordoglio del Consiglio regionale del Piemonte. Per ricordare Jacopo e Franco chiedo ai colleghi di osservare un minuto di silenzio", ha concluso Nicco.