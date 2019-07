Terribile incidente in piazza Sofia, auto finisce contro un muro: donna in codice rosso

Un terribile incidente si è verificato questa sera, poco prima delle 19:00, in piazza Sofia, nel cuore del quartiere Barriera di Stura: un'auto guidata da una donna di 48 anni si è letteralmente schiantata contro un muro.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118: le condizioni della donna sono gravi ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco in codice rosso. Stando a una prima ricostruzione, la conducente della vettura avrebbe fatto tutto da sola, perdendo il controllo del mezzo per cause ancora da verificare.