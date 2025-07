Controlli delle forze d'ordine in Barriera, sequestrati due monopattini non a norma

Giovedì pomeriggio ha avuto luogo un controllo straordinario del territorio ad “Alto impatto” nel quartiere Barriera Milano, coordinato dalla Polizia di Stato e in collaborazione con la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale.

L’attività, diretta da personale del Commissariato di Barriera di Milano, con l’ausilio di operatori del V Reparto Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, ha in particolare riguardato corso Vercelli, corso Palermo, corso Giulio Cesare, Via Montanaro, via Feletto.

Proprio in quest’area, individuata come cd zona “a vigilanza rafforzata”, con ordinanza prefettizia, il personale della Polizia di Stato ha allontanato, ex art.2 T.U.L.P.S., 10 soggetti autori di condotte moleste.

Con il concorso della Polizia Locale sono stati effettuati dei controlli inerenti all’utilizzo dei monopattini, e si è proceduto al sequestro di due velocipedi di potenza nettamente superiore alla normativa prevista (500W).

Dieci le sanzioni amministrative elevate per vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo dopo l’orario consentito nei locali commerciali della zona sottoposti a controllo.

I controlli continueranno con cadenza regolare.