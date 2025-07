Arriva in bici e fa razzia nei dehors: ladro seriale di ombrelloni in azione [VIDEO]

Ladro seriale di ombrelloni in azione in piazza Savoia

Ladro seriale di ombrelloni, tavolini e sedie dai dehors dei locali di piazza Savoia a Torino. Negli ultimi mesi i commercianti di quest'angolo del Quadrilatero Romano, ormai esasperati, hanno denunciato più volte il furto degli arredi esterni.

I furti

Sottrazioni documentate con tanto di video, dove si vede il malvivente arrivare in bici e smontare i parasole, per poi caricarli sul sellino. A portare la questione in Sala Rossa il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che ha chiesto di discutere la problematica nel Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza.

"È importante garantire - ha chiarito l'esponente della minoranza - maggiore tutela per chi ogni giorno contribuisce alla vitalità del centro. Torino ha bisogno di attenzione e cura, anche su questi episodi".

L'assessore al Commercio Paolo Chiavarino ha dato la propria disponibilità ad incontrare i gestori dei locali della zona per raccogliere segnalazioni e definire insieme eventuali soluzioni.