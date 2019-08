Porta televisori girevoli: scopri le ultime novità nel mondo dei porta TV

Il mondo dei televisori LCD e LED si evolve sempre più velocemente. Arrivano nuove tecnologie sempre più avanzate, le dimensioni degli schermi diventano più grandi, i costi si abbassano. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra centinaia di modelli, caratteristiche e nuove funzionalità.

Di pari passo si evolve anche il mercato dei mobili porta TV, che devono adeguarsi sia alle dimensioni dei nuovi televisori sia alle esigenze moderne delle nostre case. Servono quindi soluzioni smart ed innovative, che possano risolvere problemi e richieste molto specifiche e particolari.

Per esempio, le statistiche dicono che il maggior numero di tipologie di appartamenti, soprattutto nelle grandi città, sono bilocali. Una stanza costituisce il soggiorno con angolo cottura, l’altra stanza la camera da letto. C’è quindi l’esigenza di avere un porta televisore che sia orientabile (per guardare la TV dal divano o dal tavolo da pranzo) o trasferibile da una stanza all’altra.

La soluzione? I porta televisori girevoli sono prodotti di ultima generazione, formati da una base fissa o su ruote ed una colonna con staffa girevole, che ti permette di orientare la tua TV e trovare sempre il miglior angolo di visuale possibile.

Una scelta pratica ed intelligente, che si inserisce in un’ottica di arredamento salvaspazio, indispensabile per chi vive in appartamenti di piccole dimensioni e deve ottimizzare le superfici a disposizione.

