15° al Poliambulatorio di via Montanaro a Torino, Ravinale (AVS): "Pazienti e personale al freddo"

Quindici gradi al Poliambulatorio di via Montanaro a Torino. Siamo in Barriera di Milano dove da due settimane la nuova caldaia, installata solo nel mese di novembre, non funziona. La temperatura all’interno della struttura questa mattina era di 15 gradi: a misurarla la capogruppo regionale di AVS Alice Ravinale, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nella struttura.

Ravinale: "Inaccettabile bambini e anziani al freddo"

A tamponare la situazione al momento c’è il vecchio impianto, che però non è sufficiente a scaldare tutto l’edificio. "Stiamo parlando - commenta Ravinale - di un poliambulatorio in cui lavorano oltre 60 persone e ci sono CUP, centro prelievi, consultorio, ambulatori di endocrinologia, diabetologia e otorinolaringoiatria: è del tutto inaccettabile che pazienti, tra cui bambini e moltissimi anziani, e personale medico e amministrativo siano al freddo, e che ASL e Regione non abbiano ancora risolto la situazione".

Sistema informatico in tilt

Sempre nella mattinata è andato in tilt il sistema informatico, creando tensioni tra i pazienti in attesa che si sono trovati a non poter svolgere le visite programmate. "Sono condizioni come queste - aggiunge Ravinale - a mettere in continua difficoltà il personale medico e amministrativo" .