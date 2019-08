Anpas, nuovo corso volontari soccorritori a Sauze d'Oulx

L’Associazione di Pubblica Assistenza di Sauze d’Oulx, associata Anpas, organizza tre serate di presentazione del nuovo corso gratuito per diventare volontari soccorritori 118.

Le presentazioni del corso si terranno tutte alle ore 20.30, lunedì 26 agosto presso il salone dell’Atl (Azienda Turistica Locale) di Cesana Torinese; martedì 27 agosto all’Atl di Sauze d’Oulx e giovedì 29 agosto presso la Casa della Musica di Oulx.

Il corso, che inizierà il 19 settembre, è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte, secondo lo standard formativo regionale. Inoltre, all’interno dello stesso percorso formativo è prevista l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero.

Il volontario o la volontaria soccorritrice con un’adeguata formazione deve essere capace di operare in modo coordinato con la Centrale Operativa del Sistema Emergenza Sanitaria e gestire l’organizzazione di un soccorso sicuro nonché prestare assistenza sul luogo e durante il trasferimento.

Le lezioni riguarderanno diversi argomenti tra cui il Sistema di emergenza-urgenza sanitaria, i codici d’intervento, i mezzi di soccorso, il linguaggio radio e le comunicazioni, la rianimazione cardiopolmonare, l’utilizzo del defibrillatore, il trattamento del paziente traumatizzato, il bisogno psicologico della persona soccorsa. Il corso è diviso in una parte teorica di 54 ore complessive a cui vanno ad aggiungersi altre 100 ore di tirocinio pratico protetto in affiancamento a personale più esperto. I servizi da svolgere saranno quelli di emergenza a mezzo ambulanza oppure trasporti ordinari di tipo socio sanitario, come ad esempio dimissioni da ospedali e accompagnamenti a visite o terapie.

Per informazioni e adesioni contattare la Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx ai numeri di telefono 347-5889356 oppure 0122-858159, email: info@pasauze.org.

La Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx, aderente ad Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) può contare su 43 volontari, di cui 18 donne. Nell’ultimo anno l’Associazione ha svolto quasi mille servizi con una percorrenza di circa 102mila chilometri.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 83 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.