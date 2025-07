Scoppio palazzina via Nizza, slitta l'interrogatorio di Giovanni Zippo

Slitta a domani l'interrogatorio di garanzia di Giovanni Zippo, il quarantenne arrestato a Torino per l'esplosione della palazzina in via Nizza che ha provocato un morto e cinque feriti.

Ricoverato al Cto

L'uomo, rimasto a sua volta ferito, è piantonato nel reparto grandi ustionati del Cto: secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Ansa, non è in condizione di rispondere alle domande.

Disposto il rinvio

I medici inoltre annunciano che dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico con anestesia totale. La giudice, Benedetta Mastri, ha preso atto dell'impedimento e ha disposto il rinvio.