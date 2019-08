Atp finals, Ricca e Tronzano: "Appendino non ha bisogno di un contributo organizzativo della Regione? Ci chiediamo se voglia, però, quello economico"

Atp Finals protagoniste di una polemica tra Comune di Torino e Regione Piemonte. Nei giorni scorsi la sindaca Chiara Appendino e la sua Giunta hanno deciso di istituire una "cabina di regia" per l’organizzazione, la gestione e la comunicazione dell'evento. Un'iniziativa che, evidentemente, non è stata comunicata preventivamente alla Regione.

"Una notizia inaspettata, visto che nessuno nell'amministrazione comunale ci ha comunicato né l’intenzione di formare un simile gruppo di lavoro, né il fatto che il gruppo fosse già stato formato con tanto di nomi scelti per i ruoli apicali", hanno spiegato gli assessori regionali allo Sport, Fabrizio Ricca, e al Bilancio, Andrea Tronzano.

"Al netto di quello che potrebbe apparire uno sgarbo istituzionale o un errore di comunicazione che si è protratto nel tempo - commentano, ironici, i due assessori - non possiamo che essere felici nell'apprendere che evidentemente i lavori per organizzare gli Atp finals sono così avanzati da non necessitare più dell’apporto della Regione Piemonte. Un dato nuovo che ci chiediamo, e lo stesso quesito lo porremo all'amministrazione, non voglia significare che il Comune di Torino, oltre che dell’apporto organizzativo della Regione, non abbia nemmeno più necessità dei 7,5 milioni di euro (somma pari a quella stanziata proprio dalla Giunta Appendino) per organizzare l’evento internazionale. Se così fosse potremmo destinare l’ingente somma per altri numerosi progetti che abbiamo in programma".