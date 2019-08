Radicali in piazza a Ferragosto, manifestazione "per la Democrazia"

Domani, 15 Agosto, dalle 11 del mattino fino a sera, i due coordinatori dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta di Torino, Patrizia De Grazia e Daniele Degiorgis, rimarranno seduti in Piazza Castello, "dedicando la giornata di Ferragosto alla Democrazia e a chi, anche domani, pagherà il prezzo dei propri diritti con sofferenza, reclusione e sangue". Lo annunciano i Radicali.

"Da Mosca, che arresta i manifestanti che leggono la Costituzione in piazza, a Pechino che sposta i carri armati al confine con Hong Kong. Dalla Corea del Nord all'Eritrea di Isaias Afewerki. Dal Brasile autoritario di Bolsonaro, all'integralismo intollerante dei Paesi Arabi. Dall'Egitto del dittatore Al-sisi alla Siria di Bashar al-Assad. E l'elenco, purtroppo, sarebbe ancora molto lungo", spiegano.

"I diritti non vanno in vacanza - Dic - i due militanti radicali È per questo che domani, Ferragosto, dedicheremo la giornata alla cosa più importante che abbiamo da difendere: la nostra Democrazia e i nostri diritti costituzionali, civili e politici. Democrazia che molti, troppi, ancora non hanno. Diritti in nome dei quali ancora centinaia di persone del mondo, ogni giorno, rischiano la propria vita e la propria libertà".