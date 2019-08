Non solo scudetti: negli ultimi cinque anni la Juve è stata anche la società italiana più "amica" dei suoi investitori

Arrivata allo sprint finale del calciomercato, con la doppia necessità di far quadrare (da una parte) le aspirazioni tecniche del suo nuovo allenatore e dall'altra i conti del bilancio, la Juventus ha un altro "scudetto" da poter mettere in bacheca.

Dopo otto anni di vittorie nel campionato italiano, infatti, la squadra bianconera scopre anche di essere stata la società italiana che - nell'ultimo quinquennio - ha anche creato più valore per gli investitori.

A pochi giorni dal via del campionato 2019-2020, sono gli esperti del Boston Consulting Group a emettere questa sentenza, attraverso lo studio “Value Creators” che ormai da 21 edizioni misura la performance delle aziende quotate a maggiore capitalizzazione attraverso la variazione del prezzo delle azioni e il rendimento dei dividendi distribuiti e reinvestiti. Dunque a tutto vantaggio dei suoi azionisti-investitori.



Con la Juventus, sul podio tra le società quotate alla Borsa di Milano, ci sono anche Amplifon e Recordati, mentre subito ai piedi del podio ci sono Fca e Campari. Numeri alla mano, lo studio rivela come il titolo-Juventus sia stato in grado in questi cinque anni (mentre la squadra con Allegri in panchina mieteva allori) di generare per i suoi azionisti un ritorno pari al 36% del totale dell'investimento azionario, tra valore delle azioni e la distribuzione di dividenti (o nel caso di un loro successivo reinvestimento).