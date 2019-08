Il meteo fa dimenticare l'estate: weekend all'insegna dell'instabilità

Una debole bassa pressione in quota manterrà condizioni di instabilità per tutto il weekend. Ci aspettano quindi rovesci e temporali sparsi soprattutto su zone alpine. Temperature in linea con il periodo, migliora da domenica.

Si attende cielo irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali sparsi. Le zone settentrionali di pianura sembrano più ai margini, ma non si escludono cambiamenti dell’ultim’ora. Temperature massime in calo e non oltre i 27/28°C, quindi in leggera risalita. Minime stazionarie e sempre comprese tra 19 e 20 °C. Venti generalmente assenti o deboli di direzione settentrionale od occidentale.

Con l'inizio della nuova settimana miglioramento generale con residua instabilità pomeridiana sui rilievi e temperature in rialzo almeno fino a martedì.