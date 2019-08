Salute, tornano a Torino le Giornate Cardiologiche con l'edizione numero 31

Nel corso delle giornate le tecniche più innovative in campo cardiologico, cardiochirurgia e chirurgia vascolare saranno presentate attraverso casi live registrati direttamente in sala operatoria: in diretta i vari aspetti pro e contro saranno discussi da esperti direttamente con gli operatori. Particolare attenzione sarà dedicata alla TAVI, la Transcather Aortic Valve Implantation, grazie alla quale è possibile intervenire per sostituire la valvola aortica senza aprire il torace, presentando anche tecniche di assoluta avanguardia. Un metodo che, tra i tanti vantaggi, sta registrando una sensibile diminuzione della mortalità. Una sessione si occuperà di “cuore artificiale”, un tema che fino a un recente passato era considerata una grande utopia interventistica.

Le Giornate Cardiologiche torinesi Everything you always wanted to know about cardiovascular medicine è curato dai reparti di Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare della Città della Salute e della Scienza dell’Università di Torino. L’evento, storicamente originato dalla fusione delle Giornate Cardiologiche Torinesi (nate nel 1988) da “Advances in Cardiac Arrhythmias” e da “Great Innovation in Cardiology, Joint Meeting with Mayo Clinic”, è presieduto dai Professori Gaetano Maria De Ferrari e Mauro Rinaldi, co-presidenti sono il Professor Fiorenzo Gaita e il Dottor Sebastiano Marra, il comitato scientifico è guidato dal Professor Malcolm Bell, mentre il comitato organizzativo dal Dottor Carlo Budano.

L’evento si svolgerà dal 24 al 26 ottobre presso il centro congressi dello Starhotels Majestics.