Ricca: “Appendino felice per Governo con Pd? Non avevo dubbi vedendo la sua intesa con Chiamparino”

“Appendino felice per il nuovo Governo? Mai avuto dubbi che amasse il Partito Democratico, bastava vedere come si intendesse al volo con Sergio Chiamparino. Probabilmente già quella unione di fatto doveva far capire la possibilità di intesa su tanti temi come l’avversità al Decreto Sicurezza o una politica di maggior accoglienza nei confronti dei migranti".



Così il capogruppo comunale della Lega Fabrizio Ricca commenta le dichiarazioni della sindaca Chiara Appendino sull'incarico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Giuseppe Conte di formare il nuovo governo.