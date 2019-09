Balme, sabato escursione "Camminata per tutti sul Percorso Sindonico"

Sabato 7 Settembre, con partenza alle ore 9.30 dal rifugio escursionistico Les Montagnards di Balme e arrivo previsto ad Ala di Stura intorno alle ore 12.30, "Camminata per tutti sul Percorso Sindonico" insieme alle joelette (per chi non è in grado di camminare).

Il percorso si snoda prevalentemente su strade bianche che non presentano difficoltà e che costeggiano il torrente Stura, tra boschi e prati. La gita è accompagnata da guida ambientale escursionistica abilitata che presenterà le peculiarità dei luoghi attraversati. Possibilità di richiedere l’uso della joelette (su prenotazione) per chi non può camminare. La distanza è di 7 Km circa e il dislivello negativo di 450 m circa.

Dal rifugio, con un breve tratto su strada secondaria, imboccheremo il Percorso Natura che raggiunge la frazione Chialambertetto, per poi rimetterci sul sentiero che costeggia la Stura toccando la parte bassa delle frazioni di Mondrone e Martassina. Entreremo quindi in Ala di Stura per poter ammirare alcune delle sue meridiane e fermarci in frazione Villar per il pranzo. Pranzo libero oppure a prezzo convenzionato presso il Ristorante Silla (costo: 20,00 euro, bevande e caffè inclusi). Rientro dopo pranzo a Balme con servizio navetta “7si”.

Per info e prenotazioni: segreteria@turismovallidilanzo.it / 389 8379177.