Un giorno a Ischia per un tour di assaggio dell'isola

Possibile dedicare la mattinata alla scoperta delle bellezze del territorio fra mare ed entroterra e il pomeriggio al relax alle terme.

Vi siete concessi una breve vacanza a Ischia e per 24 ore volete dedicarvi intensamente alla scoperta dell'isola?

Consapevoli che in un giorno non potrete vedere tutto, vale la pena scegliere di assaporare intensamente l'atmosfera ischitana, e godervi il più possibile, soprattutto se disponete di una bella giornata di sole e di un clima mite.

Per non sprecare neppure un istante consigliamo di approfittare di uno dei tanti tour giornalieri, scegliendo fra le opportunità offerte dalle compagnie che operano nel settore del turismo mordi e fuggi.

Non resta che scorrere le notizie online, relative agli itinerari giornalieri, per trovare la conferma che anche un solo giorno può permetterci di apprezzare le bellezze dell'isola Verde.

Sarà una giornata da vivere intensamente a partire dai piaceri della tavola ischitana.

Infatti una volta sbarcati sull'isola è di rigore approfittate della carrellata di dolci della tradizione, da consumarsi in un locale tipico: la scelta contribuirà a rimettervi in pace con il mondo.

Tour via terra o via mare per una mattinata alla scoperta del territorio

Con partenza da uno dei tre porti presenti sull'isola e quindi Ischia Porto, Casamicciola, Forio si può valutare una prima alternativa ovvero quella di passare la mattinata in barca per ammirare l'isola dal mare, scoprire la bellezza delle spiagge, osservare con stupore le calette rocciose e le insenature nascoste, dove è precluso l'accesso attraverso la terra ferma.

Scorrendo le proposte online potrete fruire di promozioni ed offerte con sconti interessanti sull'acquisto di un pacchetto che comprende il costo degli spostamenti e la degustazione delle specialità della cucina ischitana.

Dai tre porti tutti i giorni partono escursioni in battello, offerte dalle compagnie che svolgono servizio passeggeri.

Una seconda ipotesi considera un tour panoramico in pullman con partenza da Ischia Porto e visita dei sei comuni che compongono l'isola alla scoperta delle bellezze del territorio diviso fra il mare e la natura rigogliosa dell'entroterra.

A fine mattinata per rifocillarsi non potrà mancare la tappa obbligatoria da consumarsi a tavola, per assaporare un buon pranzo e assaggiare i piatti tipici della cucina, scoprendo le specialità di terra e di mare e gustare un ottimo vino locale.

Una terza ipotesi è quella del tour in scooter.

Sbarcati sull'isola sarà sufficiente affittare un veicolo e partire alla scoperta del territorio, avendo cura di visitare i luoghi più interessanti, magari optando per un itinerario studiato in precedenza e chiudendo la mattinata in uno dei tanti ristorantini vista mare.

Un pomeriggio di autentico relax alle terme

Dopo una mattinata intensa non resta che programmare il pomeriggio. Il consiglio è quello di garantirsi una fase di relax alle terme, scegliendo di farsi coccolare in uno dei parchi termali dell'isola dove alternare alla sauna i benefici delle sorgenti di acqua termale, godere degli effetti

salutari dell'idromassaggio e di tutti i comfort garantiti dalle strutture.

Tante le proposte termali fra cui scegliere e tutte degne di nota.

L'ampia carrellata di parchi termali annovera strutture di spicco quali i Giardini Poseidon, il Parco Termale Castiglione, i giardini termali del parco Negombo, le antichissime terme romane di Cavascura e dulcis in fundo le idroterme Olympus.