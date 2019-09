Master in etica, deontologia e politica sanitaria: ultimi giorni per iscriversi

Ultimi giorni per iscriversi al primo Master in Etica, Deontologia e Politica sanitaria organizzato dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino e da Coripe Piemonte, il Consorzio per la Ricerca e l'Istruzione Permanente in Economia dell’Università degli Studi di Torino e dell’Università del Piemonte Orientale. Sarà infatti possibile perfezionare l’iscrizione fino alle ore 23,59 di domenica 8 settembre.