Piazza Benefica è un mercato sicuro. Con l’iniziativa On the Road abbiamo fatto conoscere la nostra qualità" [VIDEO]

"Piazza Benefica è un mercato sicuro”. Lo sostengono a gran voce gli operatori che ogni giorno lavorano con il proprio banco nella piazza centrale di Cit Turin che nel tempo è diventato sinonimo di qualità dei suoi prodotti. Un mercato al centro, nei giorni scorsi, di alcune notizie che riguardavano episodi di scippi tra i banchi.

Non solo, sostengono, non si sono verificati scippi all’interno della piazza, ma “quando possibile interveniamo cercando di allontanare dalla Piazza quelli che già conosciamo come borseggiatori. Ma qui - spiega Fabrizio Sapienza, ex presidente del mercato che da 30 anni vende prodotti di profumeria all’altezza del civico 17 di via Susa - sembra che il problema di Piazza Benefica siamo sempre noi ambulanti. Prima per il parcheggio dei furgoni, ora per la sicurezza. Evidentemente diamo fastidio a qualcuno".

“Siamo stati l’unico mercato a Torino - continua Sapienza - a pagare di nostra tasca la sorveglianza privata per garantire lo svolgimento del mercato con i protocolli attivi durante il Covid. La sicurezza ci sta a cuore e cerchiamo sempre di essere parte attiva di quello che succede. L’altro giorno una signora è svenuta, siamo stati i primi noi a intervenire e a chiamare i famigliari”.

Il mercato di Piazza Benefica è rinomato in tutta la Città, e non solo, per la qualità dei capi e dei prodotti in vendita che richiamano in città molti estimatori di prodotti di nicchia legato al vestiario, ma non solo.