Tombini intasati in zona Lucento: inoltrata a Smat una segnalazione

Tombini intasati in zona Lucento. La prima caduta delle foglie, unita a una pulizia sempre meno frequente, ha fatto si che i principali scoli dell’acqua della zona siano completamente otturati.

Un problema non da poco con l’avvicinarsi dell’autunno, stagione ricca di piogge, e in vista dei prossimi giorni: stando alle previsioni del meteo infatti, dovrebbe piovere proprio tra oggi e domani.



“Alcuni cittadini ci hanno segnalato e abbiamo constatato con i diretti interessati che in zona Lucento, in particolare in corso Lombardia, via Foglizzo e via Val della Torre, ci sono diversi tombini intasati", dichiarano, in una nota, Paolo Biccari e Marco Paganelli, responsabili dell'associazione Giustizia & Sicurezza.

"Abbiamo inoltrato alla società Smat la richiesta di pulizia dei chiusini per evitare allagamenti durante i temporali".