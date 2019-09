Carmagnola, “Due cuori e un peperò”: un grande evento dedicato al tango con la cantante argentina Sonia Farell

La 70esima Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, sta ottenendo uno strepitoso successo con la stima di oltre 150.000 visitatori, oltre 80.000 kg di peperoni e 700 kg di Pane della Fiera (a scopo benefico) venduti e oltre 2.000 degustazioni offerte.

Venerdì 6 settembre è in programma un grande evento dedicato al tango, organizzato con Etnotango LCMM e con il patrocinio dell’Ambasciata Argentina a Roma, con parata di teatrodanza, aperitango, videomostra fotografica, milonga per tutti e concerto-spettacolo “Cantato ballabile” con la cantante argentina Sonia Farrell, che presenta in anteprima assoluta in Italia un repertorio della Guardia Vieja.