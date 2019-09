Chiusa San Michele, 13esima edizione per la festa che celebra il Pan ed melia

La festa del Pan ëd melia del 15 Settembre comprenderà una mostra mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato locali con numerose bancarelle disposte in piazza e per le vie del paese. Passeggiando tra di esse i visitatori potranno trovare punti di degustazione del “Pan ëd melia” e di altri prodotti tipici della Val Susa e assistere alla dimostrazione della sgranatura della meliga con macchine agricole d’epoca. Un’area speciale sarà dedicata ad artigiani ed antichi mestieri, con laboratori lungo la via.

La fiera sarà animata da gruppi musicali, tra cui la Società Filarmonica, il gruppo “I musicanti di Halanwa” con musica occitana e franco provenzale ed il gruppo B and B&B. Sarà possibile visitare il museo “Tradizioni di vita contadina” presso la Ex Latteria ed il Planetario, in cui sono previste proiezioni guidate della volta celeste; da non perdere inoltre il ciclo della meliga allestito presso il Giardino della Pace e la visita guidata al sito archeologico della Ex Cappella di San Giuseppe.