Patto tra Comune e Cassa Depositi e Prestiti per lo sviluppo del territorio: a Torino nuova sede del Gruppo

Nel campo delle infrastrutture, fornirà servizi di consulenza per rafforzare il trasporto pubblico locale. "Per la metro 2 - ha spiegato Appendino - valuteremo il ruolo che CDP potrà avere alla luce della tipologia di finanziamento". Il Gruppo e la Città di Torino collaboreranno inoltre per progetti di riqualificazione urbana, come quello della Cavallerizza Reale, di Falchera e dell"ex caserma Reale. "Entro il 30 ottobre presenteremo il progetto di valorizzazione dell'intero compendio della Cavallerizza Reale", ha concluso Appendino.