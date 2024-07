Trovato congelato in un laghetto vicino al rifugio Scarfiotti: tragedia in alta valle di Susa

"Siamo chiusi fino a data da destinarsi. Contattateci per maggiori informazioni". Con questo messaggio affidato ai social, il rifugio Scarfiotti - che si trova a 2165 metri, poco sopra Bardonecchia e in alta Val di Susa, cerca di mettere un freno alla catena di eventi che si è verificata nella notte di ieri.



Una tragedia, infatti, si è consumata poco distante dalla struttura: secondo le prime ricostruzioni, infatti, un uomo è morto dopo essere stato rintracciato all'interno del piccolo specchio d'acqua che si trova nella zona. La persona, infatti, è stata ritrovata in stato di congelamento a causa delle basse temperature. A fare la scoperta, proprio le persone che gestiscono il Rifugio. Si tratta di un 27enne originario della provincia di Como.



E' così scattata la macchina dei soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Una presenza che non è passata inosservata, visto che gli stessi utenti dei social confermano di aver assistito a passaggi ripetudi, nelle scorse ore. Inutili i tentativi disperati di rianimarlo: non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Su caso indagano anche le forze dell'ordine.