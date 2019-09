Ex Embraco, primo sciopero dell'era Ventures. "Non si produce nulla ed è un anno che siamo in attesa" (VIDEO)

"Oggi ho passato la giornata a pulire una finestra che era già pulita. Ho ridipinto un pannello già dipinto ieri". Alberto Cirio, presidente della Regione, racconta così il tono dei messaggi e dei segnali che arrivano dai lavoratori ex Embraco, oggi Ventures production.

"Ci arrivano SMS da mesi - prosegue - che ci raccontano di scene così e di una fabbrica vuota". Intorno a lui, nella spianata che da mesi è ormai cornice delle manifestazioni di una vertenza senza fine, i rappresentanti di Fiom, Fim e Uilm. Ci sono i segretari provinciali Dario Basso (per Uilm) ed Edi Lazzi, per Fiom. Ma anche Ugo Bolognesi, per i metalmeccanici Cgil e Arcangelo Montemarano per Fim.

Da queste parti è passato Calenda, ma non solo lui. Lo stesso Di Maio, pur non spingendosi qui alla sede dello stabilimento, aveva più volte dato la propria parola di impegno. Ma i dipendenti sono al limite della pazienza e della sopportazione. "Siamo qui perché i lavoratori chiedono garanzie, in una vicenda che dopo mesi dalla sbandierata soluzione vede ancora cassa integrazione e un'attività che non è ancora ripartita", dice Cirio. E aggiunge: "Ci siamo attivati per far partire i corsi di formazione per i lavoratori e presso le banche perché ci sia accesso al credito, se fosse necessario".