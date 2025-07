Via Sacchi cambia volto, partiti i cantieri del nuovo Polo turistico

Dopo anni di abbandono e degrado, sono finalmente partiti i lavori nell’immobile di via Sacchi 20, a due passi da Porta Nuova. Nei giorni scorsi sono stati montati i ponteggi che segnano l’avvio ufficiale del cantiere: l’edificio, di proprietà della Cassa dei Geometri, verrà trasformato in una struttura turistico-ricettiva di alta gamma.

Il progetto, approvato in Circoscrizione 1 e supportato dall’assessorato all’Urbanistica guidato da Paolo Mazzoleni, porta la firma dell’investitore Daniel Gallina, fratello del presidente della Camera di Commercio di Torino.

Da simbolo di abbandono a icona dell’accoglienza

Lo stabile, in passato sede di uffici regionali, era inutilizzato. Grazie a una deroga al piano regolatore concessa dal Consiglio comunale, è stato possibile il cambio di destinazione d’uso e ora si aprono le porte a un futuro completamente nuovo. Il nome del brand sarà “Only Suites” e promette di ridefinire il concetto di ospitalità urbana in uno dei punti più strategici della città.

Un progetto ambizioso

Il piano prevede il restauro e risanamento conservativo delle facciate esterne, nel rispetto del valore storico dell’edificio. All’interno verranno ricavati circa 70 alloggi tra monolocali e bilocali, mentre il piano interrato ospiterà autorimesse, depositi e magazzini. Il piano terra sarà invece animato da un atrio d’ingresso, spazi per il co-working, una palestra, una spa e locali per attività commerciali. Previsto anche un giardino interno con area relax a disposizione degli ospiti.

I proprietari hanno ora un anno di tempo per far partire i lavori effettivi dopo il ritiro del permesso di costruire. Intanto, il primo passo è stato compiuto: via al cantiere e al futuro di “Only Suites”.