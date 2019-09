Si chiama Letsell ed è torinese la start up che ha surclassato Ebay in Italia

Da sotto la Mole fino alla vetta delle vendite online. Si chiama Letsell la piattaforma di e-commerce nato a Torino poco più di 12 mesi e che in questo breve lasso di tempo ha superato i 40.000 utenti unici, ma soprattutto ha sorpassato Ebay per numero di venditori iscritti in Italia.

Un risultato straordinario per la startup lanciata da IDT. Letsell offre a chiunque la possibilità di affacciarsi al mondo dell’imprenditoria digitale aprendo il proprio e-commerce con pochi clic, senza rischi iniziali, senza magazzino, senza preoccuparsi di ordini, pagamenti, spedizioni e resi. La piattaforma rappresenta uno strumento di marketing innovativo per le aziende che, scegliendo Letsell per la vendita dei propri prodotti, possono disporre di una rete digitale di oltre 40.000 rivenditori italiani a costi contenuti. La naturale, e al tempo stesso geniale, evoluzione digitale del modello di direct selling che ha costituito il successo di realtà come Avon e Erbalife.