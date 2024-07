Via Santa Giulia prova a recuperare la sua vocazione commerciale con un evento serale che la rende pedonale

In un quartiere (Vanchiglia) sempre più dominato dai locali di somministrazione, c'è chi prova a risollevare la testa recuperando la storica vocazione commerciale: stiamo parlando dell'Associazione Quartiere Vanchiglia AQV, che per il 13 luglio promuove l'evento (dalle 20 a mezzanotte) “Sabato in Santa”.

Un “Sabato in Santa”

Si tratta di un “night market”, organizzato in collaborazione con Federvie Piemonte e con il patrocinio della Circoscrizione 7 di Torino, in cui gli esercizi (artigianali e non) di via Santa Giulia resteranno aperti e avranno a disposizione una propria postazione con la possibilità di proporre attività come workshop, talk e molto altro: “L'obiettivo – spiegano i promotori – è quello di far conoscere le realtà commerciali e artigiane presenti in Vanchiglia, oltre ai piccoli artigiani emergenti, raccontando non solo la vendita, ma anche la manualità e i concetti presenti dietro ogni idea”.

Le iniziative in programma

Tra le iniziative in programma, ci sono un laboratorio di cucito proposto dal negozio “Fantasia” e uno di ceramica proposto da “Quadratino Peraltro Boutique”, un talk sui libri censurati con presentazione del libro “Sia dannato l'algoritmo” (Eris Edizioni) di Morgan Lo Bracco e uno spazio dedicato ai bambini a cura di Area Onlus.

Via Santa Giulia pedonale

Un'altra importante novità interesserà il quartiere Vanchiglia durante l'evento: via Santa Giulia, infatti, verrà resa pedonale da via Vanchiglia fino a largo Montebello.