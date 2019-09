Il Caffè Elena di Torino compie 130 anni, tra Giuseppe Carpano e Cesare Pavese

Il Caffè Elena di Torino compie 130 anni. Un compleanno importante per uno dei caffè storici della città - luogo d’incontro e dibattito culturale, frequentato da studenti e musicisti e amato da generazioni di torinesi – che verrà festeggiato venerdì 20 settembre.

A partire dalle 11 si svolgeranno diversi master class per i bartender condotte da Robert Pavel, in occasione dei quali F.lli Branca Distillerie presenterà il nuovo Carpano Botanic Bitter. Proprio nel locale di piazza Vittorio Giuseppe Carpano 130 anni fa, tra il 1889 e il 1902, perfezionò la ricetta del suo vermouth, elisir di vino bianco ed erbe creato nel Settecento dal suo avo Antonio Benedetto. Durante tutta la serata, inoltre, Pavel e il bartender di casa, Matias Griffa, prepareranno cocktails per gli avventori a base del nuovo nato in casa Carpano.

Nella sua lunga storia il Caffè Elena è stato anche il luogo amato e frequentato da Cesare Pavese. Nei tavoli dal piano, in breccia rossa, sostava e scriveva il grande romanziere, poeta, traduttore e critico letterario. A lui renderà omaggio, con uno spettacolo, la compagnia teatrale ContraSto. Il pubblico verrà accompagnato alla scoperte del tema della notte attraverso la lettura interpretativa di brani tratti da Il diavolo sulle colline - da cui la frase “queste notti moderne sono vecchie come il mondo” - La bella estate, Tra donne sole, Poesie edite e inedite e Il mestiere di vivere.

Dalle 18.30 musica swing con la band Accordi e Disaccordi: a seguire dj set con Martina Lorenzo, insegnante di ballo Lindy Hop.