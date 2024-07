Dal restauro all’accessibilità: quindici milioni per rilanciare la Basilica di Superga [FOTO E VIDEO]

Un protocollo d’intesa, dalla durate di cinque anni, per preservare uno degli storici simboli di Torino: la Basilica di Superga. Un supporto economico che vede lo stanziamento di 15 milioni di euro, 9 già assegnati dal Ministero dei Trasporti e 6 milioni in arrivo Ministero della Cultura erogabili nel triennio 2024-2026. Con questi fondi verranno riqualificati gli ambienti esterni e interni della basilica.

L'importante ruolo del Sermig

Risalente al 1715, progettato dall’architetto Filippo Juvarra, simbolo del Barocco Piemontese, la Basilica è di proprietà statale e affidata in concessione fino al 2030 alla Fraternita della Speranza del Sermig, oggi rappresentato, nel momento che sancisce ufficialmente l’accordo, anche dallo storico fondatore Ernesto Olivero, fresco di recente visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’accordo è stato firmato dal Soprintendente del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino, Corrado Azzollini, il Provveditore pro tempore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria, Vittorio Maugliani, il Direttore Regionale Piemonte dell’Agenzia del Demanio, Sebastiano Caizza, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e il sindaco della Città di Torino, Stefano Lo Russo. Presente anche Licia Mattioli imprenditrice del gioiello a capo della Mattioli Spa.

Cosa prevede l'accordo di valorizzazione

Il patrimonio storico è esteso su 24 mila metri quadri. La valorizzazione prevede un restauro di tutti gli ambienti di pregio, l’accessibilità completa di tutti gli spazi anche alle persone disabili, la catalogazione e la digitalizzazione dei volumi antichi della biblioteca reale, la realizzazione di un percorso interattivo museale e il potenziamento della mobilità cittadina verso il colle di Superga, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile della città di Torino e della Regione Piemonte.

Il protocollo, inoltre, apre la strada a ulteriori collaborazioni pubblico-private per il finanziamento di altri interventi di valorizzazione.

Cirio: "Un accordo su cui abbiamo lavorato a lungo"

“Superga è uno dei luoghi simbolo di Torino - è il commento del presidente della Regione Alberto Cirio - perché la guarda dall’alto e perché conserva la memoria di alcuni fatti fondamentali della sua storia, a partire dal Grande Torino. Abbiamo lavorato a lungo a questo accordo, per cui desidero ringraziare il ministro Salvini che ha contribuito a individuare la prima tranche di risorse e il ministro Sangiuliano che è stato proprio qui a Superga per apprezzarne il grande potenziale e contribuire alla sua valorizzazione. Questi spazi, che sono a pieno titolo parte del patrimonio culturale e storico di Torino e del Piemonte, meritano di essere conosciuti e apprezzati dai turisti che sempre di più vogliamo attirare sul nostro territorio”.

Lo Russo: "Luogo a cui Torino è legata"

“Questo protocollo - è il commento del sindaco di Torino Stefano Lo Russo - è un risultato importante che mette insieme tutte le realtà e i soggetti interessati a portare avanti una strategia per il rilancio di Superga. Un sito che vogliamo preservare e promuovere sempre più, anche dal punto di vista dell’attrattività turistica, affinché possa essere una meta aggiunta agli itinerari delle persone che visitano Torino. È un luogo a cui la città è profondamente legata, sotto il profilo storico, religioso e culturale e in cui vive il ricordo della tragedia del Grande Torino a cui proprio qui, ogni anno, viene reso omaggio”.

Per il Demanio "un'opportunità"

“Questo ambizioso progetto di valorizzazione - spiega il Direttore Regionale Piemonte dell’Agenzia del Demanio, Sebastiano Caizza - incarna pienamente la visione dell’Agenzia di sviluppare progetti innovativi per rigenerazione immobili pubblici di valore storico artistico e permettere ai cittadini di vivere pienamente questi luoghi e la loro storia. L'Agenzia del Demanio considera, infatti, la valorizzazione di questi edifici non solo un'opportunità per recuperare il patrimonio storico, ma anche un modo per creare nuove risorse, rilanciare l'economia locale e favorire lo sviluppo del territorio”,

Provveditorato del Mit: "Sottoscrizione motivo di orgoglio"

"Il Provveditorato Interregionale OO.PP. per le regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, - sottolinea il Provveditore pro tempore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria, Vittorio Maugliani - già coinvolto nel 2020 per interventi antincendio presso la Basilica, ha acquisito subito, per le proprie competenze tecniche, la consapevolezza profonda della necessità di estesi interventi per la salvaguardia e il recupero della fruizione dell'importante bene architettonico della Basilica di Superga, simbolo di Torino, e affiancando il SERMIG, nuovo soggetto gestore, non solo ha dato impulso, ma è stato soggetto motore per il concepimento di un complesso piano pluriennale di recupero.”

Come spiegato da Maugliano il Provveditorato ha allocato sia fondi propri per interventi finalizzati (quali nuovi ascensori per il miglioramento dell'accesso, ed interventi di riparazione in somma urgenza) sia ha ottenuto consistenti finanziamenti nella pianificazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Le prime attività del Provveditorato sono oggi in fase di attuazione, anche con metodologie innovative quali l'introduzione del BIM (Building Information Modeling - Historical BIM) per la progettazione degli interventi, e vedono l'importante coinvolgimento interessato anche di soggetti non pubblici, quale la Consulta per la valorizzazione dei beni architettonici e culturali di Torino.

"La sottoscrizione del Protocollo d’intesa - prosegue Maugliani - tra le amministrazioni pubbliche (Agenzia del Demanio, Ministero della Cultura, Ministero delle Infrastrutture, Regione, Città Metropolitana), che avviene dopo un lungo periodo di interazione intensa e promozione svolte dal Provveditorato, costituisce importantissimo risultato, come punto di convergenza di interessi pubblici raccolti e promossi, nonché punto di avvio reale e fattivo per l'esteso programma di interventi previsto ed è motivo di grande orgoglio."

"Un capolavoro juvarriano"