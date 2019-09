Rivalta, arriva l'esenzione Tari per i commercianti

Commercianti e artigiani le cui attività si trovano in aree interessate da cantieri stradali che modificano in maniera significativa la mobilità saranno esentati dal pagamento della Tari per l’anno 2019. Lo ha deciso la giunta comunale di Rivalta.

Si tratta di una misura introdotta per la prima volta, ma che diventerà strutturale ogni anno. In questi mesi, infatti, alcune zone della città sono o saranno interessate da importanti interventi di manutenzione stradale, con cantieri a volte anche di notevoli dimensioni, il cui allestimento ha richiesto la chiusura al traffico di interi tratti di strade con conseguenti modifiche alla viabilità. Modifiche che hanno in alcuni casi ridotto e limitato sensibilmente l’accesso della clientela alle strutture commerciali.

"Tanti cantieri significano tanta attenzione per la città, ma anche tanti disagi, per pedoni e automobilisti. Ma i disagi sono anche per chi tutte le mattine alza la saracinesca e apre il suo negozio o la sua bottega", ha dichiarato l’assessore al Commercio Nicola Lentini. "Un cantiere davanti alla vetrina è di certo un danno, per l’immagine e per i mancati guadagni. Ecco perché abbiamo deciso di dare un segnale di attenzione al commercio locale, ben consapevoli della fondamentale importanza che in una città come la nostra rivestono il negozio e il commercio di vicinato".

Nel caso specifico l’esenzione dal pagamento della Tari per l’anno 2019 sarà concessa ai commercianti e artigiani che insistono lungo la via Umberto I e lungo via Griva. Si tratta di un contributo a rimborso di quanto versato, e quindi il contribuente è tenuto al pagamento per intero di quanto dovuto. Per poter accedere al contributo sarà necessario presentare domanda con il modulo scaricabile dal sito internet della Città di Rivalta www.comune.rivalta.to.it alla voce 'TaRi' nella sezione tributi.