L'isola pedonale della Crocetta in festa per l'inaugurazione della nuova casa degli Ingegneri Torinesi

Oltre 1.000 tra ingegneri iscritti all’albo e prestigiose personalità del territorio hanno decretato il successo, nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri, mercoledì 2 luglio, dell’evento di inaugurazione della nuova sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e della sua Fondazione, nella storica Palazzina Geisser in corso Trento 21 adiacente al Politecnico, in una vera ottica di comunità.

Scenario dell’appuntamento non solo gli eleganti locali della nuova casa degli ingegneri torinesi e il suo giardino, ma anche parte dell’isola pedonale della Crocetta, in un’avvolgente atmosfera di convivialità e glamour. La nuova sede dell’Ente e della sua Fondazione nasce con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per l’innovazione, la professione e il territorio. Uno spazio aperto e dinamico, pensato per accogliere iniziative di carattere scientifico-culturale e ricreativo.

Un'organizzazione più razionale degli uffici di Ordine e Fondazione e un’area dedicata al coworking degli iscritti rappresentano altri due tratti distintivi della location. "Tempora tempore tempera è il proverbio citato all’ingresso della Palazzina: un inno all’adattamento alle difficoltà”, dichiara il Presidente Giuseppe Ferro, “che l’attuale Consiglio dell’Ente ha fatto proprio in questi 3 anni, superando ostacoli e raggiungendo anche risultati superiori alle aspettative”.