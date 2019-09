Rivoli e Pinerolo, il 29 settembre esami in piazza per la Giornata Mondiale del cuore

Le piazze di Rivoli e Pinerolo saranno protagoniste, domenica 29 settembre, della Giornata mondiale per il cuore. Anche quest’anno, infatti, l’ASLTO3 collabora con l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” nell’organizzazione di una serie di iniziative per sensibilizzare i cittadini a prevenire patologie cardiovascolari, malattie cardiache e ictus.

Prevenzione, in questo caso, equivale a prendersi cura di sé e della propria famiglia attraverso tre promesse: mangiare sano e in modo responsabile, fare regolarmente attività fisica, smettere di fumare.

Sarà allestito un “Percorso vita sana”, sulla corretta alimentazione e sugli stili di vita sani, e ci sarà un focus sull’importanza della chiamata al numero 112, a cura della Croce Rossa di Torre Pellice. La Croce Verde di Bricherasio e di None insegnerà come intervenire in caso di arresto cardiaco con l’educazione sui gesti salva vita e sull’uso del defibrillatore, la Croce Verde di Porte e di None effettuerà una dimostrazione della disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e per gli adulti. Saranno presenti i Vigili del Fuoco volontari di Pinerolo.